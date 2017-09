Wie gut erinnerst du dich an "Der Prinz von Bel-Air"?

Gerechtigkeit

Hier sind die Fakten.

Der jüngste Fall, der bundesweit Schlagzeilen machte, ereignete sich am vergangenen Wochenende: In der Nähe von München vergewaltigten laut Polizei zwei junge Afghanen eine 16-Jährige, das Mädchen hatte sich mit den Männern demnach zuvor an einer Flüchtlingsunterkunft getroffen. Die mutmaßlichen Täter und das Opfer kannten sich also offenbar.

Es sind Taten wie diese, die Entsetzen und Empörung auslösen – vor allem, wenn die Verdächtigen als Asylbewerber in Deutschland leben. Entsprechend groß war das Interesse, als der bayerische Innenminister Joachim Hermann in der vergangenen Woche statistische Zahlen zu Sexualdelikten in Bayern bekanntgab.

Unter anderem, so sagte es der CSU-Politiker, seien bis Ende Juni fast 50 Prozent mehr Vergewaltigungen angezeigt worden als im ersten Halbjahr 2016.

Bei den Tatverdächtigen fällt der überproportional große Anteil einer kleinen Bevölkerungsgruppe auf: Zuwanderer.

Nun diskutieren Bayern und der Rest der Republik erneut über sexuelle Übergriffe von Flüchtlingen.