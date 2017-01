Endlich werden mehr Nicht-Weiße für Oscars nominiert – aber das reicht nicht

Hier findest du die wichtigsten Nominierungen im Überblick:

Warum lösten die Oscars 2016 Proteste aus?

Zum zweiten Mal in Folge waren in der Kategorie für die beste Schauspielleistung bei Männern wie Frauen, bei den Haupt- wie Nebenrollen, ausschließlich weiße Schauspieler nominiert. Dabei fehlte es nicht an Kandidaten: Idris Elba überzeugte als Warlord in "Beasts of No Nation", ebenso wie Will Smith in "Concussion", Michael B. Jordan in "Creed" oder Benicio Del Toro in "Sicario".

Auch in anderen Kategorien, so der Vorwurf, seien herausragende Produktionen vernachlässigt worden: Das von Kritikern wie Publikum gefeierte HipHop-Drama "Straight Outta Compton" zum Beispiel, erhielt nur eine Nominierung und später den Oscar für das beste Drehbuch – das allerdings aus weißen Händen stammt.

Ein zusätzlicher Kritikpunkt: Nicht eine einzige Frau war in der Kategorie für die beste Regie vertreten.