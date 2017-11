Welche Serie solltest du als nächstes sehen?

Today

Hackangriff in Berghausen

Ein Ort in Baden-Württemberg fahndet nach einem Mett-Phantom. Seit mehreren Wochen schon legt ein Unbekannter immer wieder einen Klumpen Hackfleisch am Bahnhof Berghausen in der Gemeinde Pfinztal ab.

Warum? Keiner weiß es.