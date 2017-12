Das sind die unterschätztesten Serien des Jahres

GLOW

Für Fans von: " Orange Is The New Black", "Girlboss", "Claws"

The Good Place

Formfehler gibt es nicht nur in diesem Leben: Durch eine Verwechslung landet Misanthropin Eleanor (Kristen Bell) nach ihrem Unfalltod im himmlischen "Good Place". Die dauerzufriedenen Gesichter und die politische Korrektheit im Paradies gehen ihr ordentlich auf die Nerven. Noch schlimmer stellt sie sich aber die Ewigkeit im "Bad Place" vor. Um ihren Platz im Himmel zu bewahren, muss Eleanor lernen, ein besserer Mensch zu werden (oder zumindest so zu tun).

Die kreative Fantasy-Komödie von "Parks and Recreation"-Co-Schöpfer Michael Schur ging in den USA schon im Herbst 2016 an den Start, debütierte in Deutschland aber erst 2017 bei Pro7 Fun. Die Serie glänzt mit einer originellen Prämisse, die von der ersten Folge an konsequent bedient wird. Weder Eleanor noch ihre himmlischen Gefährten bleiben stehen – die Figuren in "The Good Place" entwickeln sich stetig weiter. Und Eleanor dabei zuzusehen, wie sie versucht, sich zu ändern, ist extrem unterhaltsam.

Für Fans von: "Pushing Daisies", "Dead Like Me", "Suburgatory", "Parcs & Rec"

Wo läuft es: Die erste Staffel von "The Good Place" umfasst 13 ca. 22-minütige Folgen, die unter anderem bei Amazon und maxdome zu sehen sind. Auch die ersten Folgen der jüngst gestarteten zweiten Staffel sind hier zu finden.