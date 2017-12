Sieben Serien zeigen, wie gruselig Kleinstädte sind

Channel Zero

30 Jahre nachdem sein Bruder Eddie ( Luca Villacis ) und vier andere Kinder von einem Unbekannten ermordet wurden, kehrt Mike ( Paul Schneider ) in seine verschlafene Heimstadt in Ohio zurück. Hier entdeckt er auch "Candle Cove" wieder, eine Art Augsburger Puppenkiste aus der Hölle, die Mike schon als Kind Alpträume bescherte. Und plötzlich beginnen erneut Kinder zu verschwinden...

Wayward Pines

Auf der Suche nach zwei vermissten Kollegen gerät Secret-Service-Agent Ethan Burke (Matt Dillon) in einen Unfall. Als er wieder zu sich kommt, findet er sich im ländlichen Wayward Pines wieder. Hier herrschen noch die Werte und Normen vergangener Tage: Jeder hat seine Aufgabe, arbeitet für das Wohl der Gemeinde und ist glücklich damit. Doch als Ethan Wayward Pines wieder verlassen will, muss er feststellen, dass das weder möglich noch vorgesehen ist. Prompt gerät er so ins Fadenkreuz des zwielichtigen Sheriff Pope (Terrence Howard).

Was "Wayward Pines" so besonders macht: Hier ist die Stadt selbst das Rätsel. Ist Wayward Pines ein geheimes Regierungsprojekt? Hat Ethan schlicht den Verstand verloren? Oder ist er am Ende tot und in seiner persönlichen Hölle gelandet? Dranbleiben lohnt sich – die Enthüllung ist ebenso originell wie erschreckend.

Für Fans von: "Twin Peaks", "Persons Unknown"

Wo läuft es: "Wayward Pines" zählt bisher zwei Staffeln mit insgesamt 20 Episoden à 45 Minuten. Die Serie gibt es unter anderem bei maxdome und Amazon zu sehen.