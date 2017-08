So sehen die MTV-Moderatoren heute aus

Retro

Es ist 2004. Und die letzte Doppelstunde fällt aus. Was tun? Internet gibt's nicht, zumindest nicht in zufriedenstellendem Maße. Also ab vor den Fernseher – Mama kommt erst um 17.30 Uhr nach Hause!

Auf Sat.1 diskutiert Angelika Kallwass mit einem Paar, wer die Schuld trägt, dass die Frau mit ihrem Schwiegervater geschlafen hat, während auf RTL das Familiengericht aufdeckt, dass die vermeintliche Großmutter in Wahrheit die Schwester ist und dass alle insgeheim Drogen dealen.

Nein, das ist dir wirklich zu trashig. Zum Glück gibt es weiter hinten auf der Fernbedienung einen anderen Sender, der alle deine Bedürfnisse befriedigt: MTV!