In welche Familie aus "Modern Family" gehörst du?

Klar: Gloria schreit Jay an, Phil macht so viele schlechte Witze, dass seine Kinder durchdrehen, und Mitch und Cam reden einfach nicht mehr miteinander. Aber sie raufen sich dann doch alle wieder zusammen. Drei Familien, alle grundverschieden. Zeit für ein Gedankenexperiment: Du sagst uns, wie du tickst und wir verraten dir, in welche Familie du am besten passt.

By the way: Phil ist ja unser Lieblingscharakter. Hier sind seine besten Szenen.