Wie viel Tier steckt in dir?

Food

Burger hat vermutlich jeder schon mal gemacht: Brötchen durchschneiden, gebratenes Hackfleisch drauf, Käse drüber, Salat, Zwiebeln, Tomate, fertig. Schmeckt in der Regel, ein Beweis für herausragende Kochkunst ist es allerdings nicht.

Aber Burger sind so beliebt wie lange nicht. In den vergangenen Jahren eröffneten in deutschen Städten schneller neue Läden als man "ohne Gurke, bitte" sagen kann.

Evgeny Kislitsyn und Julian Fuchs haben vor drei Jahren einen Burgerladen in Stuttgart aufgemacht, den Burger Republic. Ihre Herausforderung damals: Aus einem ehemaligen Asia-Schnellimbiss in der Stadtmitte eine astreine Burgerbraterei zu machen. Das lief irgendwann so gut, dass die beiden mittlerweile eine zweite Filiale in Ludwigsburg haben.