9 Filme über die Traumfabrik Hollywood, die du statt "La La Land" schauen kannst

Trumbo (2015)

Bryan Cranston , bekannt als Drogenbaron Walter White aus "Breaking Bad", gelingt in der Rolle des Trumbo eine Gradwanderung: Er stellt den Drehbuchautor als prinzipientreuen, bewundernswerten Underdog dar, ohne dabei seine Fehler auszublenden. Trumbo, der sich auch mal über Tage in seinem Büro verschanzt, seine Familie drangsaliert und wahnhaft ein Skript nach dem anderen in die Schreibmaschine hackt, ist nicht immer sympathisch – dennoch wünscht man ihm den Sieg gegen seine Unterdrücker. So erinnert "Trumbo" eindrucksvoll an die dunkelsten Tage Hollywoods – und an einen, der sich wehrte.

Maps to the Stars (2014)

Das satirische Drama von Regisseur David Cronenberg beleuchtet das Leben der Showbiz-Familie Weiss: Vater Stanford (John Cusack) ist ein Fernsehpsychologe mit fragwürdigen Methoden; Kinderstar Benjie (Evan Bird) hat schon im zarten Alter von 13 Drogenprobleme, und Mutter Christina (Julianne Moore) versucht, das Ganze so gut es geht zu managen – oder zu verdrängen. Das wacklige Kartenhaus der kleinen Hollywood-Dynastie droht endgültig zu kippen, als Tochter Agatha (Mia Wasikowska) nach Jahren aus der Psychiatrie entlassen wird.

"Maps to the Stars" ist sowas wie ein Anti-Märchen – wo andere Filme den Traum von Hollywood zelebrieren, zeigt der Film einen Alptraum. Die Familie Weiss ist so dermaßen satt und mit sich selbst beschäftigt, dass sie längst vergessen hat, was sie eigentlich mal glücklich gemacht hat. Und so gibt es in dem Film kein Happy End – dafür aber einen bitteren Einblick in den Egoismus der Filmindustrie und was für Menschen sie hervorbringt.