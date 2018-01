Über diese Filme werden wir 2018 reden

A Wrinkle in Time – Kinostart: 5. April

Im englischsprachigen Raum genießt Madeleine D'Engles Sci-Fi-Roman "A Wrinkle In Time" aus den 1960ern schon lange Kultstatus. Nun widmet Disney der Geschichte eine aufwendige Neuverfilmung . Die namhafte Besetzung und ein Produktionsbudget von 103 Millionen Dollar sprechen für sich. Wenn Disney dem fantasievollen Sci-Fi-Abenteuer gerecht werden kann, könnte "A Wrinkle In Time" das nächste "Harry Potter" werden.

Avengers: Infinity War – Kinostart: 26. April

Marvels Kino-Universum erreicht seinen vorläufigen Höhepunkt. Über die vergangenen zehn Jahre hat die stetig wachsende Heldenriege so mancher Bedrohung getrotzt – doch keiner wie Thanos (Josh Brolin). Schon seit dem ersten Teil der Reihe schmiedet der lilahäutige Hüne finstere Pläne; in "Infinity War" kommt Thanos nun höchstpersönlich zur Erde, um endlich die mächtigen Infinity-Steine in seinen Besitz zu bringen. Comic-Fans fiebern dem Film schon seit Jahren entgegen.

Kein Wunder: Der neue Streifen beruht auf einem der berühmtesten Marvel-Comics aller Zeiten und bringt so ziemlich alle Helden des Universums erstmals in einem Film zusammen. Neben Captain America (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.) und den bekannten Avengers sind hier auch Spider-Man (Tom Holland), Black Panther (Chadwick Boseman), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) und sogar die Guardians of the Galaxy mit an Bord.

Schon jetzt steht fest: Ein Film wird nicht ausreichen, um die Schlacht gegen Thanos zu schlagen. Bereits 2019 kommt "Avengers 4" in die Kinos, der direkt an die Ereignisse von "Infinity War" anknüpfen wird.

Für Fans von: "Avengers", "Justice League", "Star Wars"