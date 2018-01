Erkennst du an einem Bild, was in "King of Queens" als nächstes passiert?

Mehr als 200 Folgen gibt es von "King of Queens". Und jede einzelne ist großartig und unvergessen. Das Foto mit dem Zylinder, weißt du noch? Das hat sich in die Gedanken von Dougs' Mutter Janet gebrannt. Wenn es dir mit der ganzen Serie so geht, dann bist du hier genau richtig.

Wenn wir dir nur ein Bild zeigen, kannst du die jeweilige Szene dann weitererzählen?