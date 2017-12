Was wäre die Weihnachtszeit ohne "Kevin allein zu Haus"? Ein paar Tage vor Heiligabend reist die Familie McCallister nach Paris, um dort mit der ganzen Familie Weihnachten zu feiern. Durch einen Zufall vergessen sie den 8-jährigen Kevin zu Hause in Chicago. Während Kevin ein paar Tage allein zu Hause verbringt, planen zwei Einbrecher das Haus der McCallisters an Heiligabend auszurauben. Als Kevin das mitbekommt, muss er sich etwas überlegen.

Obwohl der Film mittlerweile über 25 Jahre alt ist, gehört er für viele Menschen zur Adventszeit einfach dazu. Hier hast du die Chance, dein Wissen zu testen. Erinnerst du dich noch den Film?

Wie gut erinnerst du dich noch an "Kevin allein zu Haus"?