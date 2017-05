Der erste Trailer zur 5. Staffel "House of Cards" ist da - und er lässt Böses ahnen

Es gab mal eine Zeit, da konnte uns nur einer als US-Präsident wirklich Angst machen: Kevin Spacey alias Frank Underwood . Diese Zeit ist lange vorbei, genau wie das Warten auf die 5. Staffel "House of Cards" . Am 30. Mai erfahren wir endlich, wie es mit den Underwoods weitergeht.

"One Nation, Underwood", propagiert Frank in dem Clip. "Das amerikanische Volk, weiß nicht, was gut für es ist. Ich schon", schnurrt er weiter. Dazu Szenen von Beerdigungen, Auseinandersetzungen, Militäreinsätzen und Claires Stöckelschuhen. In einem Wort: Endzeitstimmung. Hier kannst du dir den Trailer ansehen:

Offenbar haben weder Frank noch seine Frau, die bezaubernd-berechnende Claire, von ihren Großmachtfantasien abgelassen. Sie befinden sich mitten im Wahlkampf. Die Amerikaner seien wie kleine Kinder, erklärt er der First Lady. "Wir müssen ihre klebrigen Finger halten und ihre schmutzigen Münder abputzen. Ihnen den Unterschied zwischen Recht und Unrecht beibringen." Die Amerikaner bräuchten sogar Hilfe dabei, ihre wildesten Träume zu erkennen - und ihre größten Ängste. "Glücklicherweise haben sie mich. Sie haben dich. Underwood 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036", heißt es am Ende von Franks düsterem Monolog. Das wären dann 24 Jahre Underwoods. Brrrr. Hier sind die ersten Bilder aus der Staffel:

Autoritär kommt Frank rüber. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Für viele Amerikaner ist der Trailer schon jetzt unangenehm nah an dem dran, was sie gerade in ihrem Land in der Realität erleben. "Versuch diesen Trailer zu schauen, ohne zusammenzuzucken", schreibt zum Beispiel die "Vanity Fair". Frank Underwood würde sich gerade zu echt anfühlen. Bevor Donald Trump Präsident wurde, habe man die Serie mit dem Wissen verfolgt, die Realität könne nicht so sadistisch und verdreht sein, schreibt auch das Magazin "Esquire". Doch jetzt fühle sich der Stoff nicht mehr wie Fantasie an: "Die amerikanische Regierung fühlt sich plötzlich gefährlich an, auf den höchsten Ebenen bevölkert von Männern, die weder ihre Motive, noch ihre viele ethischen Kompromisse noch ihre unerschütterliche Lust auf noch mehr Macht verstecken." Wo wir gerade dabei sind: