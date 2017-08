Warum die siebte Staffel von "Game of Thrones" die schlechteste der Serie war

Die sieben Episoden waren voller Logikfehler, Zeitsprünge und Entscheidungen, die mindestens "out of Character" erscheinen. Ein paar Beispiele:

Man merkt der Staffel an, dass George R. R. Martin fehlt.

Der Autor der Buchvorlage hinkt mit seinem letzten Roman hinterher. Den Serienmachern hat er daher zwar das Ende verraten – aber nicht genau, wie sie dahin kommen sollen. Also wird in Staffel 7 und 8 viel herbei gedichtet, damit am Ende auf dem Iron Throne sitzen soll, wer laut Martin dort sitzen soll.

Martin selbst will es so. Er sei kein Architekt, der seine komplette Buchreihe schon von Anbeginn im Kopf habe – sondern "eher der Gärtner", der seine Charaktere pflanzt, wässert und dann selbst zuschaut, was mit ihnen passiert (The Guardian).

Westeros ist ihm so mittlerweile derart über den Kopf gewachsen, dass er sich auf Fans des Wikis westeros.org verlässt, wenn ihm Informationen entgleiten. Die schreibt er dann an, um sich wieder zu erinnern, sagte er in einem Interview mit dem "New Yorker".