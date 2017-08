Game of Thrones, Folge 4: Zeit für Helden

I will fight for you. If you bend your knee.

Der Flirt zwischen Jon Snow und Daenerys: Jon zeigt Daenerys das Drachenglas, im Schein des flackernden Feuers gehen sie gemeinsam in die Höhle. Dann die Berührung: Jon ergreift Daenerys Arm, bittet erneut um ihre Hilfe im Kampf gegen die Weißen Wanderer. Beide schauen sich tief in die Augen, sie werden doch nicht etwa? "I will fight for you", sagt Daenerys. "If you bend your knee." Uff.

Jon lehnt zunächst ab. Ob er wirklich Daenerys als seine Königin akzeptieren wird, bleibt offen. Von seinem Kumpanen Ser Davos auf den reichlich harmonischen Umgang der beiden miteinander angesprochen, antwortet er: "There is no time for that." Ach Jon, was plapperst du da? Hör auf dein Herz!