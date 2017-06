So sollten die "Game of Thrones"-Darsteller eigentlich aussehen

Today

Es dauert keine drei Stunden, da klingelt es bei Michail Ogordnikow. Eine Polizistin steht vor der Tür. Sie wolle sich mit ihm über die Kundgebung unterhalten, die er besucht habe, sagt sie. Warum Michail teilgenommen habe, will die Beamtin wissen. Wer bei ihm gewesen sei, warum er eine Rede gehalten habe. Eine Stunde dauert die Befragung des 16-Jährigen und seines Vaters. Beide müssen Protokolle unterschreiben.

Es ist der 26. März. An diesem Tag gelingt dem Oppositionellen Alexej Nawalny etwas, was kaum einer für möglich gehalten hat: Zehntausende gehen in 80 Städten, auch in den Provinzorten Russlands auf die Straße, um gegen die Korruption in ihrem Land zu demonstrieren. (SPIEGELN ONLINE)

Überraschend viele Teilnehmer sind jung, Studenten oder Schüler.