Nach Monaten den Sonnenscheins und der Hitze ist der Sommer schon so normal geworden, dass man sich ohne schlechtes Gewissen hinter Gardinen verstecken und mal wieder Filme gucken kann. Wer will schon jeden Tag ins Freibad?! Genau.



Für maximale Abkühlung schnappt man sich dann einen Film über Schnee, Eis und Kälte - wie "Die Eiskönigin"!

Der Disneyfilm trotzt ohnehin allen Jahreszeiten und ist auf dem besten Weg zum Klassiker. Seit 2013 dominieren Elsa, Ana und Olaf bei Kindergeburtstagen, in Kinderzimmern und auf den Bühnen von Karaoke-Bars.

Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass Frozen auch an dir nicht spurlos vorübergegangen ist. Aber kennst du dich in der eisigen Welt von Arendelle aus?