Fleabag ist zynisch, unsympathisch und direkt – und trotzdem lieben wir sie

Das ist fies. Auch President Underwood in "House of Cards" oder Elliot in "Mr. Robot" sprechen uns als Zuschauer direkt an. Fleabag aber belässt es nicht dabei, ein paar Szenen zu kommentieren. Einerseits ist sie der ehrliche Freund, der uns ins Vertrauen zieht, und sagt, was man eigentlich nicht sagt. Andererseits will sie uns ständig einreden, dass alles mit ihr in Ordnung ist.

Nichts ist in Ordnung mit Fleabag. Gar nichts.

Sie sei eine "gierige, perverse, selbstsüchtige, abgestumpfte, zynische, verkommene, moralisch bankrotte Frau", stellt sie in der ersten Folge ganz selbstkritisch fest. Mit einem Hang zum Narzissmus, könnte man noch hinzufügen, aber eben nur einem Hang: Denn das ist ihre große Verzweiflung, sie will sich ändern, aber weiß nicht wie. Stattdessen bricht dauernd alles über ihr zusammen.

