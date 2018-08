Filmplakate sehen eigentlich immer gleich aus. Frauen werden meist auf ihre Körper reduziert (bento) und Männer stehen breitbeinig in Heldenpose da (bento). Das ist so, daamit der Zuschauer weiß, was er erwarten darf.

Eine Romanze mit einem selbstbewussten Pärchen? Sie lehnen Rücken an Rücken. Und eine Comic-Verfilmung mit einem starken aber doch zweifelnden Helden? Der Held steht auf einem Dachvorsprung und blickt in die Tiefe.