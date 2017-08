Erkennst du diese Filme von 1999 an einem Bild?

Today

Am 24. September ist Bundestagswahl. Dann sind in ganz Deutschland von 8 Uhr bis 18 Uhr die Wahllokale geöffnet, in denen du deine Stimmen abgeben kannst. Gewählt wird das Parlament, das dann im Bundestag zusammenkommt – und aus dem die Abgeordneten eine neue Regierung bilden.