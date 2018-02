Erkennst du diese Filme aus dem Jahr 2002 an einem Bild?

2002 war ein starkes Kino-Jahr – Leonardo DiCaprio und Tom Cruise glänzten in Paraderollen, es brachte erste große Erfolge für noch unbekannte Schauspielerinnen wie Kristen Stewart und erfreute mit heiß ersehnten Fortsetzungen von legendären Filmreihen wie "Herr der Ringe".

Aber weißt du noch, in welchem Film Stewart mitspielte? Und welcher der Filme aus der Ringe-Triologie im Jahr 2002 lief? In unserer Filmquiz-Reihe geht es heute darum, die Filme aus diesem Jahr wiederzuerkennen – in einem einzigen Bild.