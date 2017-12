Das sind die unterschätztesten Filme des Jahres

Das Kinojahr 2017 hatte ein paar echte Knaller zu bieten: Marvels Donnergott Thor feierte seine Rückkehr in " Tag der Entscheidung "; Warner enthüllte endlich die " Justice League ", und " Star Wars – Episode VIII: Die letzten Jedi " brach schon am ersten Wochenende Rekorde.

Logan Lucky

Die Logan-Brüder haben's nicht leicht. Eine Knieverletzung kostete Jimmy (Channing Tatum) seine vielversprechende Football-Karriere, während der kriegsversehrte Clyde (Adam Driver) sich als einarmiger Barkeeper durchschlägt. Aber ein großes Ding soll die Familienkasse aufbessern: Währendes eines Nascar-Rennens wollen die Brüder gemeinsam mit Schwester Mellie (Riley Keough) die Tageseinnahmen stehlen. Hierzu brauchen sie allerdings die Hilfe von Safe-Knacker Joe Bang (Daniel Craig) – der dummerweise noch im Gefängnis sitzt. Und damit fangen die Probleme erst an. Mit der "Ocean's"-Reihe lieferte Regisseur Steven Soderbergh die wohl erfolgreichsten Heist-Filme aller Zeiten ab. Mit "Lucky Logan" beweist er jetzt, dass er nichts verlernt hat. Die relaxte Gangster-Komödie verlegt das Geschehen lediglich in den ländlichen Süden der USA – statt smarten Typen in Anzügen stehen hier Abgehängte, Hinterwälder und Cowboys im Mittelpunkt der Handlung. Erstaunlich: Daniel Craig funktioniert als schmieriger Cowboy mindestens genau so gut wie als smarter 007. Da macht das Zusehen mindestens genauso viel Spaß wie bei Danny Ocean und Co. Für Fans von: "Ocean's Eleven", "Reservoir Dogs", "The Italian Job" Wo läuft es: "Logan Lucky" erscheint am 25. Januar 2018 auf Bluray und DVD.

Fremd in der Welt (I don't feel at home in this world anymore)