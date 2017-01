Dschungelcamp 2017: Wie weit würdest du als Kandidat kommen?

Gerechtigkeit

Geld kann vieles sein: überlebenswichtig, ungerecht verteilt, total egal. Ob in der Ausbildung, im Studium oder im Beruf – wer wie viel Gehalt bekommt und wie fair die Höhe des Betrages ist, das kann ganz unterschiedlich sein. Und vor allem kann es unterschiedlich empfunden werden.



Wie sieht es in Deutschland aus – wer verdient was? Weißt du, welche Berufe reich machen und welche ganz und gar nicht?

Hier kannst du dein Wissen testen: