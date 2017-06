Diese Serien sind perfekt für deinen Katertag

Darum ist das deinen Tag wert: Würde Vampirjägerin Buffy heute an den Start gehen, wäre sie wohl wie Amy oder Raquel. Die beiden Freundinnen sind nicht nur so hart wie die Kult-Heldin, sondern sogar noch witziger. Ihr schwarzer, oft kruder Humor ergänzt die blutige Action perfekt und macht die Serie zu einem leicht verdaulichen Snack für einen faulen Tag.

Weinberg (6 Stunden)

Worum geht’s? Ein Mann (Friedrich Mücke) erwacht ohne Gedächtnis in einem Weinberg. Neben ihm hängt die Leiche einer jungen Frau (Sinah Melina Gierke) in den Reben. Als der Gedächtnislose aber im nahe gelegenen Örtchen Kaltenzell Hilfe sucht, trifft er dort auf die Ermordete – putzmunter und lebendig. Darum ist das deinen Tag wert: “Weinberg” ist der Beweis, dass auch eine deutsche Mystery-Serie funktionieren kann. Sie gestaltet sich von Anfang an geheimnisvoll und atmosphärisch dicht, ohne sich in den eigenen Verstrickungen zu verlieren, und stellt in nur sechs Folgen eine ganze Reihe denkwürdiger Charaktere vor. Für Fans von: "Twin Peaks", "Wayward Pines" Wo läuft es? Die 6 einstündigen "Weinberg"-Folgen stehen bei unter anderem bei Amazon zur Verfügung.

The Outs (6 ½ Stunden)

Worum geht’s? Die Beziehung von Jack (Serien-Erfinder Adam Goldman) und Mitchell (Hunter Canning) ist am Ende. Nun müssen die beiden Männer wieder ins New Yorker Single-Dasein zurück finden und sich entscheiden, wie sie in Zukunft miteinander umgehen wollen.

Darum ist das deinen Tag wert: Viele Serien enden mit dem Beginn einer Beziehung. "The Outs" geht von der anderen Seite ran und fragt: Was kommt nach dem Happy End? Diese Frage stellt sich in der Realität oft genug, in der Serienlandschaft aber so gut wie nie. Und niemand beantwortet sie authentischer als Goldman und Canning, deren ganzes Herzblut in "The Outs" steckt. Für Fans von: "Love", "Divorce" Wo läuft es? "The Outs" umfasst 14 Folgen in 2 Staffeln. Die Webserie ist gratis bei Vimeo zu sehen.

Thirteen (5 Stunden)

Worum geht’s? Als junges Mädchen wird Ivy (Jodie Comer) entführt. Erst 13 Jahre später gelingt ihr die Flucht aus ihrem Kellerverlies. Doch schon bald kommen Zweifel an Ivys Geschichte auf. Ist die junge Frau wirlich ein traumatisiertes Entführungsopfer? Kann sie helfen, das neue Opfer ihres Entführers zu finden – oder will sie nicht? Darum ist das deinen Tag wert: Jodie Comer bewegt sich scheinbar mühelos durch ein Wechselbad der Gefühle und fesselt so den Zuschauer vom ersten Moment an den Bildschirm. Es ist eigentlich unmöglich, abzuschalten, ehe klar ist, wer Ivy wirklich ist und was ihr passiert ist. Für Fans von: Gone Baby Gone, Raum Wo läuft es? Die 5 einstündige Folgen sind unter anderem bei Amazon und Maxdome im Programm.

London Spy (5 Stunden)

Worum geht’s? Eine junge Liebe nimmt ein tragisches Ende, als Danny (Ben Wishaw) die Leiche seines Freundes Alex (Edward Holcraft) entdeckt. Erst jetzt erfährt Danny, dass sein Freund für den britischen Geheimdienst arbeitete. Warum musste Alex sterben? Auf der Suche nach Antworten stolpert Danny in eine Halbwelt aus Intrigen und Geheimnissen, für die er nicht gewappnet ist. Darum ist das deinen Tag wert: Bereits als junger Q in den „James Bond“-Filmen hat Ben Wishaw uns überzeugt. In „Lodon Spy“ darf er jetzt zeigen, was er kann. An seiner Seite: die ebenso großartige Charlotte Rampling. Die fünf Folgen erzählen eine spannungsgeladene Geschichte, die es locker mit einem 007-Abenteuer aufnehmen kann. Für Fans von: The Night Manager, The Americans Wo läuft es? Die 5 ca. einstündigen Folgen von „London Spy“ sind bei Netflix zu sehen

Girlboss (6 ½ Stunden)

Worum geht’s? Die Dramedy basiert auf der wahren Geschichte von Power-Frau Sophie Amoruso (Britt Roberston), die mit ihrem eBay-Shop ganz groß durchstarten will. Tatsächlich landet sie mit ihrer kreativen Vintage-Mode einen Überraschungs-Hit. Schon in jungen Jahren die eigene Chefin zu sein, ist allerdings nicht immer cool und noch seltener einfach. Darum ist das deinen Tag wert: Dank der einnehmenden Britt Robertson fällt es auf Anhieb leicht, mit Sophie mit zu fiebern. Dabei reduziert die Serie sie nicht zum stereotypen Underdog, sondern präsentiert sie als eine echte Frau mit Ecken und Kanten – Sophie ist nicht immer nett. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass neben Charlize Theron und „Pitch Perfect“-Autorin Kay Cannon auch die echte Sophie als Produzentin der Serie auftritt. Für Fans von: 2 Broke Girls, Girls Wo läuft es? „Girlboss“ umfasst 13 halbstündige Episoden und läuft exklusiv bei Netflix.

Lovesick (7 Stunden)

Worum geht’s? Als bei Dylan (Johnny Flynn) Chlamydien festgestellt werden, steht er vor der unschönen Aufgabe, seinen früheren Sexualpartnerinnen Bescheid geben zu müssen. So beginnt eine Reise durch die Vergangenheit des beziehungsunfähigen Dylan, der seit Jahren von einer Affäre in die nächste stolpert. Dabei ahnt er nicht, dass seine beste Freundin Eve (Antonia Thomas) womöglich Gefühle für ihn hegt – auch, wenn sie selbst inzwischen verlobt ist. Darum ist das deinen Tag wert: Liebe ist nicht einfach. Genau das illustriert die britische Sitcom ungeschminkt mit viel schwarzem Humor. Jede Folge der Serie ist einer anderen Ex gewidmet und gestaltet wie ein eigener Mini-Film, und jedes dieser Liebesabenteuer ist für sich zum Brüllen komisch. „Lovesick“ ist wie eine Dose Pringles – einmal aufgemacht hört man so schnell nicht mehr auf. Für Fans von: My Name is Earl, Fleabag Wo läuft es? Es gibt bisher zwei Staffeln „Lovesick“ mit insgesamt 14 halbstündigen Folgen. Die Serie ist bei Netflix im Programm.

11.22.63 – Der Anschlag (8 Stunden)