Fünf unterschätzte Filme aus 2016, die du gesehen haben solltest

"The Nice Guys" (für Fans von "Kiss Kiss Bang Bang", "Boogie Nights" oder "Inherent Vice")

Im Los Angeles der Siebzigerjahre müssen der inkompetente Privatermittler Holland March (Ryan Gosling) und der abgehalfterte Auftragsschläger Jackson Healy (Russel Crowe) zusammenarbeiten, um die verschwundene Tochter einer Richterin (Kim Basinger) zu finden. Dabei deckt das ungleiche Paar prompt eine Verschwörung auf, die sich bis in die höchsten Kreise zieht. Ups.

Die brutale, dunkle Welt des Film Noir in einer Komödie – das kann nicht klappten, sollte man meinen. Aber in diesem Film von Kult-Regisseur Shane Black tut es das. March und Healy stolpern wie Dick und Doof von einem potenziell tödlichen Fettnapf in den nächsten. Nur gut, dass beide wenig zimperlich sind und sich notfalls mit brachialer Gewalt zu helfen wissen. Angorie Rice als Marchs permanent fluchende Teenie-Tochter Holly sorgt zusätzlich für Lacher.

Wer Buddy-Cop-Filme wie "Lethal Weapon" oder "Bad Boys" mag, der wird "The Nice Guys" lieben. Aber auch alle anderen haben sicher Spaß an dieser liebevollen Hommage an eine vergangene Kino-Ära.

"The Nice Guys" ist unter anderem bei Amazon und iTunes im Streaming-Angebot.

Hier siehst du den Trailer: