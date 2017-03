Wie gut erinnerst du dich noch an "Die Schöne und das Biest"?

Streaming

Ein Disney-Klassiker kehrt zurück auf die Leinwand: Am Donnerstag startet "Die Schöne und das Biest" in den Kinos – aber nicht als Zeichentrickfilm. "Die Schöne und das Biest" kommt in einer Realverfilmung zurück, in der Emma Watson ("Harry Potter") und Dan Stevens ("Downton Abbey") die Hauptrollen übernehmen.

Die Geschichte verändert sich aber nicht: Ein fieser Prinz wird in ein Monster verwandelt. Er lebt allein und zurückgezogen in einem Schloss – bis eine junge Frau auftaucht, die ihn von seiner Traurigkeit erlösen soll.

Kannst du dich an den Disney-Klassiker noch gut erinnern? Hier kannst du dein Wissen testen!