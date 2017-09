Streaming

"Miss Fiiiiiiiiiiiiiine!"

Oi! Fran Fine war die Super-Nanny der Neunziger. Sie war Stil-Ikone, Ratgeberin und Kinderdame in einer Person. Sie brachte mit ihrer dröhnenden Stimme den dringend benötigten frischen Wind in das Leben von Broadway-Produzent Maxwell Sheffield und dessen drei Kindern.



In weiteren Rollen: der neugierige Butler Niles, die spaßbefreite C. C. Babcock, das Toupet ihres Vaters und die ewig hungrige Fine-Verwandtschaft.

Bist du immer noch ein echter Fan von Fran? Finde es mit diesem Quiz heraus.