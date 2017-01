6 tolle Serien, die du 2016 verpasst hast

Einst war Aaron Paul der drogendealende Dauerverpeiler Jesse Pinkman in "Breaking Bad". In "The Path" übernimmt er überzeugend eine ganz andere Rolle: Er spielt den Vater in einer Familie, die zu einer dubiosen New-Age-Sekte gehört. Nach einem Drogentrip in Peru kommen ihm Zweifel an seinem Glauben. Bloß ist Aussteigen aus dieser Gemeinschaft keine Option. Faszinierend sind vor allem die Lock- und Kontrollmechanismen der auf den ersten Blick harmlos erscheinenden Sekte – Folge für Folge wird der Wahnsinn sichtbarer.



Für Fans von: "The Leftovers“ und "Aquarius"

10 Folgen auf Amazon, zweite Staffel startet Ende Januar.