Eure letzten Wünsche zum Finale: So verabschiedet ihr euch von Circus Halligalli

Sie haben sich angebrüllt und angezündet, sind in einem Auto fast erstickt, sie haben sich mit frittierten Kaugummis vollgestopft.



130 Mal lief Joko und Klaas' Circus Halligalli im Fernsehen, neun Staffeln gab es insgesamt. Doch im Februar verkündeten die Moderatoren, dass die Show abgesetzt wird, andere ProSieben-Formate jedoch weiterlaufen (bento). Die Einschaltquote in der werberelevanten Zielgruppe war zuletzt bis unter zehn Prozent gesunken, doch ob das etwas mit der Entscheidung der beiden zu tun hat, gaben sie nicht bekannt.



Auf YouTube erzählten sie stattdessen, dass sie immer schon einen Plan hatten: aufhören, wenn es am schönsten ist. Und bevor der Zirkusvorhang an diesem Dienstagabend (20. Juni, 22.10 Uhr) zum letzten Mal fällt, fragen wir euch: