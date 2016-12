An diesen Filmen kommst du 2017 nicht vorbei

Prädikat: Leider schwer zu vermeiden. Spießerin Ana hat keinen Bock mehr auf Seidensanft-Sadomaso. Sie trennt sich, Grey verspricht den großen Wandel, sie leben von da an in Monogamie und Blümchensex . Schnarch. Auch die – natürlich! – düsteren Schatten, die seine achso unsittliche Vergangenheit schickt, um die Beziehung zu torpedieren, können nicht helfen: Sogar der Trailer ist Narkosemittel pur. Der PR- und Medienrummel dürfte etwas kleiner ausfallen als bei Teil 1 (weniger Pseudo-Sadomaso), aber noch groß genug sein (SEX!), um jeden von uns zu erreichen und gehörig zu nerven.

Weil's so schrecklich war, hier die größten Film-Flops 2016:

Platz 4: "Pride and Prejudice and Zombies" (Bild: Cross Creek Pictures)

Platz 4: "Pride and Prejudice and Zombies" (Bild: Cross Creek Pictures)

Platz 6: "Keeping up with the Joneses" (Bild: 20th Century)

Platz 6: "Keeping up with the Joneses" (Bild: 20th Century)

MÄRZ

Die Schöne und das Biest (für Fans von Disney-Filmen und Emma Watson)

Mit rund 127 Millionen Aufrufen in nur 24 Stunden war der Trailer zu "Die Schöne und das Biest" bei seinem Erscheinen der meistgeklickte Trailer aller Zeiten – er schlug sogar "Star Wars: The Force Awakens". Emma Watson steigt ins gelb-verrüschte Kleid der Belle und plaudert im verwunschenen Schloss mit tanzenden Kaffeetassen und Uhren. Die Geschichte scheint sich extrem nah an das Neunzigerjahre-Zeichentrick-Original zu halten. Wie sich die Rolle als angehende Prinzessin, die vom Biest erobert wird, mit Watsons Einsatz für den Feminismus verträgt, ist noch nicht bekannt. Sie weigerte sich aber, am Set eine Korsage zu tragen.

Hier ist der Trailer: