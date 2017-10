Du gehst nur wegen Ryan Gosling in "Blade Runner"? Das ist die Vorgeschichte

Sind wir mal ehrlich: Meist erinnert man sich vor allem deshalb an die Filme von Ryan Gosling...

Oder wegen solcher Blicke...

Und natürlich auch, weil er einfach ein guter Schauspieler ist. Ja, wirklich! Kaum ein anderer kämpft so überzeugend um seine Frau wie Ryan in "Blue Valentine". Kaum ein anderer kann den Mix aus Verschlossenheit und Brutalität so rüberbringen wie er in "Drive". Und wer schon spielt so schön Klavier wie er in "La La Land".

Hach, Ryan!