Wie gut erinnerst du dich an "Baywatch"?

Streaming

Diese Serie ist legendär: Rettungsschwimmer, die leicht bekleidet am Strand von Malibu Leben retten. Eine Serie, in der es vor allem um durchtrainierte Körper in Bademode geht? Heute kaum noch vorstellbar. In den Neunzigerjahren wurde "Baywatch" eine der erfolgreichsten internationalen Action-Serien. Mit dabei: Stars wie David Hasselhoff und Pamela Anderson. Hast du mehr von "Baywatch" behalten, als die Erinnerung an die rote Badebekleidung?

Dann ab ins Wasser und teste dein Baywatch-Wissen!