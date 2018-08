In der fünften Folge "Bachelorette" war es so so so romantisch! Die Männer redeten übers Onanieren, mussten unter Druck Liebesbriefe schreiben, feierten Party mit jeder Menge Dosenbier (wir wüssten gern den Gesamtverbrauch an Dosenbier am Ende der Staffel) und eine spontane Poolparty mit der Bachelorette Nadine.