Sieben schöne Wanderungen für den Frühling (die auch Einsteiger schaffen)

Los geht es an der Zahnradbahn am Eibsee in Richtung Neuneralm und Höllentalklamm. Der Weg schlängelt sich durch Wälder und vorbei an wunderschönen Bergwiesen, auf denen grasenden Kühe und Schafe zu finden sind. Alpenromantik pur. Von der Neuneralm geht es weiter auf die Christl-Hütte und dann wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Zum Schluss wird es am anstrengendsten, da es steiler wird. Aber zur Abkühlung kann man nach der Wanderung ja einfach in den herrlich klaren Eibsee hüpfen und danach am Ufer das Bergpanorama genießen (den See kann man auf einem Weg auch noch umrunden).