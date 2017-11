Wie gut kennst du dich in Südamerika aus?

Grün

Eine Konsequenz des Brexits: Der Tierschutz könnte aufgeweicht werden.

Tiere haben ein Empfinden, sie können Schmerz spüren, Emotionen wahrnehmen. Deswegen verdienen sie besonderen Schutz. Das würde wohl kaum jemand in Frage stellen. Den Abgeordneten des britischen Parlaments ist das allerdings offenbar nicht so klar. Sie haben über einen Gesetzestext abgestimmt, der genau das versichert – und ihn mehrheitlich abgelehnt. Er wird nicht Teil eines neuen Tierschutzgesetzes. (The Independent)