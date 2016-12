Warum der Winter in Stuttgart am schönsten ist

Der Winter kann so anstrengend sein. Der Dezember voller Weihnachts- und Jahresendstress, Januar und Februar eine einzige zähe Suppe. Wie schön wäre es da, wenn es eine Stadt gäbe, die mit einem reichhaltigen Kulturangebot, herzwärmendem Essen und vielen guten Cafés gesegnet ist, eingebettet in eine wunderschöne Landschaft . Aber Moment, diese Stadt existiert: Stuttgart!

1. Get your freak on.

Schon seit mehreren Jahren findet im Kulturzentrum “Merlin” im Stuttgarter Westen das “Pop Freaks”-Festival statt. Zwei Wochen lang bietet man hier bekannten und unbekannteren Bands aus dem deutschsprachigen Raum eine Bühne. Das Festival findet dieses Jahr vom 14.01. bis zum 28.01. statt. Das Line-up bestreiten so großartige Bands wie Mittekill, Klez.E oder Marsha Qrella. Nix wie hin! Hier gibt's mehr Infos.

So schön ist Stuttgart im Winter 1 / 12

2. Kioskkultur im Westen.

Wem die Königsstraße und das Milaneo zu groß, zu überlaufen und vor allem zu unkreativ sind, der findet in der Calwer Passage mitten in der Stuttgarter Innenstadt den kleinen "Design Kiosk West". Hier werden nur Produkte von Designerinnen und Kunsthandwerkern aus dem Stuttgarter Westen verkauft. Lokaler geht es nun wirklich nicht.

3. Kaffee im Tatti