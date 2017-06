Välkommen! Dos & Don’ts für deinen Trip nach Stockholm

Dos

Am Sonntag auf den Hornstulls Marknad.

In der größten Stadt Skandinaviens gibt es viele klassische Sehenswürdigkeiten: das Vasamuseum (das ein 1628 gesunkenes Kriegsschiff im Original zeigt), das Stadshuset (das direkt am Wasser gelegene Rathaus der schwedischen Hauptstadt), den königlichen Palast. Alles nett. Wenn du aber an einem Samstag oder Sonntag in der Stadt bist, solltest du dir den Floh- und Foodmarket in Södermalm nicht entgehen lassen (Mai bis September, 11 bis 17 Uhr).

Södermalm liegt südlich der Altstadt, die Stände des Marktes stehen entlang einer Uferpromenade. Am besten: nach dem Bummeln zum Spazieren in den angrenzenden Park. Mehr Infos zum Markt findest du hier.