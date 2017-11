Das sind die schönsten Europa-Drehorte aus "Star Wars: Die letzten Jedi"

In zwei Wochen entführt "Star Wars: Die letzten Jedi" Fans auf aller Welt wieder in eine weit, weit entfernte Galaxis – dann kommt die mittlerweile achte Episode der "Star Wars"-Saga in die Kinos.

Rey (Daisy Ridley) geht bei dem guten Jedi Luke Skywalker (Mark Hamill) auf dem Inselplaneten Ahch-To in die Lehre. Aber Achtung: Lukes ehemaliger Schüler Kylo Ren (Adam Driver) will sie auf die dunkle Seite der Macht locken. Fans rätseln, wie Rey selbst mit den beiden Seiten der Macht umgehen wird.



Damit das "Star Wars"-Universum möglichst exotisch aussieht, suchen die Filmemacher Drehorte auf aller Welt – und sind für "Die letzten Jedi" dieses Mal vor allem in Europa fündig geworden.