Weißt du, wo diese Städte in Asien liegen?

Asien ist ein Sehnsuchtskontinent für viele Urlauber, schon allein, weil er so vielschichtig ist: Traumstände in Thailand, knallbunte Clubs in Japan, endlose Wüsten auf der Arabischen Halbinsel, exotische Tempel in Indien – hier ist für jeden was dabei.

Aber wie sieht es mit den Metropolen des Kontinents aus: Kannst du Bangkok von Jakarta trennen, Shanghai von Tokio unterscheiden und findest du Teheran und Dubai auf der Karte?