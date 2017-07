Aktiv am Wochenende: Vier Ausflüge, die dich bewegen.

Käthe empfiehlt: Kanufahren auf dem Plöner See in Schleswig-Holstein

Warum macht das so viel Spaß? Während du etwas für deine Oberarm-Muckies kräftigst, kannst du den wunderschönen Ausblick über den Plöner See genießen. Der erinnert fast ein bisschen an den Lago Maggiore oder Gardasee – nur ist es nicht ganz so warm und etwas windiger. Achtung: Das Boot sollte man nicht nur zwei Stunden ausleihen, die Touren durch die verschlungenen Bäche rund um den See kann deutlich länger dauern. Bei einigen kleineren Stromschnellen braucht es viel Kraft. Alle wichtigen Infos gibt es an der Touristen-Info am Plöner Bahnhof.

Wie anstrengend ist das? Auch völlige Kanu-Neulinge können die Touren gut bewältigen. Wie teuer? Bei der Kanuvermietung Plön kostet der Verleih pro Tag 11 Euro. Wie kommt man dahin und kann man übernachten? Am besten mit dem Auto, von Hamburg aus dauert es etwa eineinhalb Stunden. Es geht aber nicht die ganze Zeit über die Autobahn, sondern auch über’s Land – vorbei an schönen Höfen und grünen Feldern. Am besten du packst ein Zelt in den Kofferraum und übernachtet auf einem der zahlreichen Camping-Plätze. So idyllisch ist es in Plön:

Julia empfiehlt: Klettern im Kletterwald auf dem Wiesbadener Neroberg