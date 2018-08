Der Sommer 2018 ist vor allem: warm. Die Hitze brütet in Straßen, Häusern und Wohnungen, macht Uni und Arbeit fast unerträglich. Was hilft: die Aussicht auf Abkühlung. Am Wochenende, im Urlaub. Am besten dort, wo zwar ein bisschen was los ist, aber kein "Ballermann6"-Gefühl aufkommt. Orte, die sich jetzt noch ohne Touristenmassen genießen lassen – die in fünf Jahren allerdings von Instagramerinnen und Instgramern gekapert sein dürften.

Deshalb haben wir Tipps in der Redaktion gesammelt: Welche Strände, welche Seen in Europa sind (noch) nicht überlaufen und einen Besuch wert?

Sechs Tipps von bento-Redakteurinnen und -Redakteuren: