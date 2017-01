13 Gründe, warum es in Sachsen wirklich schlimm ist

Pirna ist da keine Ausnahme. In Görlitz muss man gar den Anblick von Baudenkmälern im Stil der Gotik, der Renaissance, des Barock und des Jugendstils ertragen. Unzumutbar… Selbst Filmteams aus Hollywood kommen immer wieder, weil es so fad ist.

1. In ostdeutschen Kleinstädten reiht sich ein Plattenbau an den nächsten.

Die typische Kleinstadt in Sachsen ist rechtsradikal, grau und langweilig. Für den Beweis muss man nur mal nach Pirna schauen . Diese 13 Fakten kann niemand verleugnen, der mal dort gewesen ist:

2. Die Kleinstadtenge macht einen wahnsinnig.

So wahnsinnig, dass selbst der italienische Maler Bernardo Bellotto – besser bekannt als Canaletto – seinen Unmut in Bildern Ausdruck verlieh. Er malte mehr Ansichten von Pirna als von Dresden, so schlimm fand er die Stadt.

3. Egal wo man hinschaut: heruntergekommene Häuser.



Verwunderlich ist es ja nicht. Pirna ist uralt – erstmals erwähnt wurde die Stadt 1233. Vom Schloss Sonnenstein darf man gar nicht erst anfangen. Der Tattergreis unter den Pirnaer Bauwerken stammt ebenfalls aus dem 13. Jahrhundert, ist also über 700 Jahre alt!

4. Kein Wunder, dass sich hier nie eine berühmte Person hat blicken lassen.

(Bild: bento)

Nö, echt nicht. Was will man in Pirna auch großartig sehen? Etwa die unter Denkmalschutz stehende spätgotische Hallenkirche St. Marien, die Weinberge oder vielleicht die Bürgerhäuser mit ihren verzierten Giebeln und Erkern?

5. Außer Fettbemmen und Stollen gibts hier keine kulinarischen Köstlichkeiten.

(Bild: bento)

Wer will schon einen Burger mit gebratenem Lachs statt Fleisch? Oder Wildschwein? Selbst Gans, Klöße und Rotkohl packen die Sachsen auf Burger – zum Beispiel im Restaurant "Platzhirsch", das eigentlich lieber in Berlin-Mitte statt in Pirna-Marktplatz stehen sollte.



6. Auch die Umgebung bietet kaum Anreize. Raus in die Natur will man hier auf keinen Fall.