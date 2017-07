Der perfekte Roadtrip: Warum du in Albanien noch echte Abenteuer erlebst

Unbedingt genießen: Tirana ist keine der Städte, die einen mit der Masse an Sehenswürdigkeiten überfordern – eher eine zum rumlaufen und Menschen beobachten. Da kann man problemlos in einem der großen, schattigen Biergärten einen Nachmittag verplempern.

3. Den Nationalpark Llogara

Die Strecke von Tirana dauert fast vier Stunden, aber für den Llogara-Pass sollte man sich Zeit nehmen und nicht zu müde ankommen. Hier fühlt sich Albanien ein bisschen so an, als habe jemand den Schwarzwald an eine Küste verpflanzt: Holzhäuser schmiegen sich in Pinienwäldern an steile Hänge, hinter einem liegt das Meer.