Der perfekte Roadtrip: Von Bucht zu Bucht in Montenegro

Podgoriza ist der perfekte Start. Zwei Tage sind wir im Herzen Montenegros, dieser Hauptstadt , die keine sein will. Überschaubar ist es hier, ruhig, und bei den Spaziergängen durch die kleinen Straßen entlang am Fluss fühlen wir uns direkt herrlich entspannt.

Wir essen dicke Brötchen mit Mayo und Schinken, trinken Cappuccino mit Schokosauce (wer Cappuccino lieber ohne Schokosauce und viel Schaum mag, bestellt einen "Deutch Kaffee") und genießen die Sonne, den Rest Ostblock-Charme und die Aussicht auf die nächsten acht Tage: Wir, also ich, mein Freund und meine Tochter, wollen mit dem Auto die Küste runterfahren, an einige der schönsten Strände, die ich in Europa bislang gesehen habe.