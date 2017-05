Geheimtipp in Europa: Do's and Don'ts für deine Reise nach Riga

Trip

Für den perfekten Wochenend-Trip nach Riga haben wir euch neun Tipps zusammengestellt:

DOS

Bei einer Free-Walking-Tour mitmachen.

Jeden Tag um zwölf Uhr steht vor der Petrikirche in der Altstadt Rigas ein gelber Koffer, dessen Besitzer auf Riga-Interessierte wartet. Mal ist es eine größere, mal eine kleinere Gruppe, die der Guide mit dem Koffer in der Hand durch die Stadt führt (Traveller). Aus der Altstadt geht es schnell in die Vororte Rigas, es werden Anekdoten aus der Geschichte und über die Kultur erzählt, Insidertipps wechseln sich mit Witzen ab. In zweieinhalb Stunden bekommt man ein Gefühl für die Stadt, deren Bewohner und Kultur. Und das zunächst ganz umsonst – denn erst nach der Tour darf jeder zahlen, so viel er mag.