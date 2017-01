André hat sich eine neue Existenz aufgebaut – in Myanmar

Traumhaft, paradiesisch – aber auch ohne Menschen. So sieht Myanmar aus, das Land, in dem André gerade lebt:

In den vergangenen Jahren hat er in Australien gejobbt, war in Thailand , Brasilien . Überall suchte er nach dem richtigen Verhältnis : Die Arbeit sollte stimmen – und das Lebensgefühl . Zwei Jahre arbeitete er in einer Goldmine in Australien, von dort aus ging er nach Asien. Einen schönen Ort finden, ein kleines Grundstück kaufen, in die Tourismusbranche einsteigen, das war sein Wunsch.

In seinem Leben ist André schon viel gereist und hatte schon viele Jobs. Nachdem sein Vertrag als Eventmanager in Deutschland nicht verlängert wurde, setzte der studierte Wirtschaftsinformatiker sich ab. Die Welt sehen, raus aus Deutschland, irgendwo eine neue Existenz gründen – wann, wenn nicht jetzt? Das schoss ihm durch den Kopf. Sieben Jahre später hat er es geschafft. Er war lange unterwegs, immer mit dem Plan, sich ein eigenes Business an einem besonderen Ort auszubauen, besonderer als Deutschland .

Das südostasiatische Land liegt zwischen Bangladesch, Indien, China, Laos und Thailand. Im Süden teilt sich Myanmar einen Küstenstreifen mit Thailand. Doch während der Tourismus in Thailand boomt, sich an der Küste Hotel an Restaurant an Bungalow reihen, sind die Strände in Myanmar leer.

Und perfekt auch die Bedingungen, sich etwas aufzubauen. Denn in Myeik war vor drei Jahren, als André kam, wirtschaftlich noch nicht viel los. Es gab kaum Touristen, weil das Land bis 2011 eine Militärdiktatur war. Reisen waren nur eingeschränkt möglich, der ganze Süden Myanmars war komplett für Touristen gesperrt.

André kam vor drei Jahren – allein. Er wohnt in einem Hotel in der Stadt. Ohne Freunde. Eine Freundin hat er nicht, seine Familie lebt in Thüringen. "Es ist ein einsames Leben", sagt er.

Warum verlässt einer seine Heimat, um sich irgendwo auf der Welt eine neue Existenz aufzubauen?

"Ich hätte nach Thailand, Kambodscha, Taiwan oder sonst wohin gehen können, wo es einfacher gewesen wäre", sagt André. "Aber ich wollte niemandem was wegnehmen. Ich fand es toll, an einem Ort der Erste zu sein, der was organisiert." Und das war er. Als er hergezog, war er der einzige westliche Ausländer in der Stadt. Selbstständig gründete er ein Reisebüro, veranstaltet seitdem Bootstouren zu den umliegenden Inseln. Ein Job, der seinem früheren Beruf als Eventmanager ähnelt. Ein Job, den Andé liebt, weswegen er gern hier ist.

Palmen, Abendsonne – und eine Frage: Bleibe ich?

Sein Leben in Myeik startete er als Attraktion. Wenn er mit seinen blonden Ringellocken durch die staubigen Straßen lief, drehten sich die Leute um. Das ist heute manchmal noch immer so: Kinder winken und rufen, Mopedfahrer halten an. Mittlerweile leben außer André noch fünf andere Ausländer hier, doch noch immer gilt er als etwas Besonderes.



Für jede seiner Touren muss er einen fingerdicken Stapel Formulare ausfüllen. Die burmesischen Behörden haben seine Ausflüge mit strikten Auflagen belegt. Unter anderem, weil sie einen Touristenansturm befürchten. Auch André ist dafür, dass der Tourismus in der Region nur langsam wächst.



Es ist auch einsam André

Der Reiseführer beschreibt Myeik als "authentisch": Die Restaurants servieren alles außer westliches Essen, kaum jemand spricht Englisch und es gibt keine Taxen. Wer gefahren werden will, hält einen Mopedfahrer an der Straße an und fragt, ob er einen für ein wenig Kleingeld mitnimmt.



Mit den Einheimischen kommt André nicht auf eine Wellenlänge, obwohl er mittlerweile etwas Burmesisch spricht, sagt er. "Man merkt einfach, dass man einen ganz unterschiedlichen Hintergrund hat." Wann immer er Zeit hat, trainiert er mit der örtlichen Tischtennisgruppe.



Wohin es ihn als nächstes zieht, weiß André noch nicht.