Wenn du mit Freunden verreist, solltest du das hier beachten

Trotz aller Billigflieger und günstigen Hostels, ein wenig Geld muss man schon mitnehmen, um einen neuen Ort zu erkunden. Sprecht unbedingt vor eurer Abreise darüber, wie groß euer Budget für den gemeinsamen Trip ist. Seid ihr bereit, 25 Euro mehr auf den Tisch zu legen, um nicht um 3.45 Uhr loszufliegen? Wollt ihr hohe Eintrittsgelder für Attraktionen zahlen oder lieber nur das ansehen, was kostenlos ist? Es ist hilfreich, wenn ihr euch über solche Fragen einig seid. Nutzt Apps wie Costsplit , um unterwegs nicht den Überblick zu verlieren, wer wofür Geld ausgegeben hat. Mithilfe der App behaltet ihr eure Ausgaben im Überblick und wisst am Ende genau, wer wem noch wie viel Geld schuldet.

Kompetenzen aufteilen.

Das Schönste am gemeinsamen Reisen: Man muss sich nicht um alles alleine kümmern. Also: Sprecht vor der Reiseplanung darüber, wer welchen Part übernimmt.



Einer von euch liebt es, die schönsten Strände und Airbnbs zu recherchieren? Der andere fährt auch in chaotischen Situationen ohne Angst Auto und spricht außerdem die Sprache eures Reiselandes? Wie gut, dass ihr zu zweit unterwegs seid!