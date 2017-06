Du willst Abenteuer? Organisier dir einen Bulli!

Today

5 wichtige Zitate über Europa

Dieses Europa, das einerseits so oft in Frage gestellt und andererseits so stark verteidigt wird, haben wir zu einem Großteil ihm zu verdanken: Helmut Kohl. Am Freitag ist der ehemalige Kanzler im Alter von 87 Jahren gestorben. Eine seiner größten Errungenschaften: das vereinte Europa.

Er kämpfte ein Leben lang dafür, dass wir nicht in isolierten Einzelstaaten leben, sondern gemeinschaftlich in der Europäischen Union. Vor allem die deutsch-französische Freundschaft hat er vorangebracht, genauso wie die Einführung des Euro. 15 Jahre war Kohl alt, als der Zweite Weltkrieg endete und sein älterer Bruder bei einem Fliegerangriff ums Leben kam.

Krieg sollte es in Europa nie wieder geben, dafür kämpfte er.