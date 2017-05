Wenn dein Urlaub dich umbringen will

Immer wieder Hai-Horror

In "Cage Dive", der dieses Jahr erscheint, reist eine Gruppe Amerikaner nach Australien, um ein Bewerbungsvideo für eine Reality-Show zu drehen. In einem Käfig lassen sie sich im Ozean versenken, um Haie zu beobachten – doch eine Welle bringt ihr Boot im Risikogebiet zum Kentern. Von da an zappeln die Freunde um ihr Leben.

Der Film gehört zum "Found-Footage"-Genre, tut also so, als ob echte Wackelbild-Aufnahmen entdeckt wurden. Hier steht die zunehmende Spaltung zwischen Natur und Mensch im Zentrum. Das Tier rächt sich an seinem oberflächlichen Zerstörer, für den die Umwelt maximal noch eine Leinwand für Selfies und Trigger für Likes ist.

Und die drei Amerikaner sind schuldig, wie der größte Teil der Menschheit: Schließlich sind sie bereit, mehr als 10.000 Kilometer zu fliegen, nur um das perfekte Image-Video zu drehen. Der Umwelt zuliebe.

Das ist der Trailer: