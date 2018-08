Sylt oder Rügen, Gezeiten oder immer genügend Wasser zum Schwimmen – Nordsee oder Ostsee?

Die deutschen Küsten sind ziemlich unterschiedlich. So gibt es Ebbe und Flut nur an einer von beiden, der Wind weht am Strand der einen See heftiger als an der anderen.

Außerdem lässt sich hervorragend darüber streiten, welches der Meere man lieber mag – haben doch beide ihre ganz besondern und liebenswürdigen Eigenheiten.

Aber wo sieht es nun wie aus – und wo urlauben die Leute lieber?

Teste dich: Wie gut kennst du Nord- und Ostsee?